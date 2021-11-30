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В России серьезно подорожал главный новогодний атрибут

Цены на искусственные новогодние ели выросли в России до 30%

В России серьезно подорожал главный новогодний атрибут
pixabay.com

В России до 30% выросли цены на искусственные новогодние ели по сравнению с прошлым годом, пишет РБК со ссылкой на данные продавцов. В «Ашане» закупочные цены на искусственные ели увеличились на 20%. Цены на деревья на сайте магазина варьируются от 49 руб. до 14,2 тыс. руб.

Представители «Максидома» оценили увеличение отпускных цен в среднем в 15%. Разброс цен на сайте - от 279 руб. за настольную елку длиной 30 см до 29,9 тыс. руб. за четырехметровую искусственную ель. Средняя цена искусственной елки российского производства на маркетплейсе Wildberries составляет почти 3,3 тыс. руб., что на 12% больше, чем годом ранее.

По данным ритейлеров, искусственные елки дорожают из-за динамики валютных курсов, стоимости сырья и перевозок. С начала года нефтехимическая продукция подорожала на 40–70%, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах — на 20%.

Увеличились закупочные цены и на живые деревья. В рознице они подорожали в среднем на 10-15%, оценил директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев. По его словам, живая российская ель высотой 1,5 м сейчас стоит в среднем 1,5 тыс. руб., зарубежная — 5–6 тыс. руб.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 255, комментариев: 0
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