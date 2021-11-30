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​Владелец торгового центра в Мегионе заплатит 150 тысяч рублей за травму ребенка

Мегионцы отсудили у магазина 150 тысяч рублей за травму, полученную их ребенком

​Владелец торгового центра в Мегионе заплатит 150 тысяч рублей за травму ребенка
Фото: pixabay.com

Владелец торгового центра в Мегионе заплатит 150 тысяч рублей за травму, полученную мальчиком в его магазине. В июне 2021 года на ребенка упала незакрепленная дверца стеклянной витрины.

«В связи с необеспечением в торговом центре безопасных условий для покупателей, учитывая, что полученные травмы повлекли для ребёнка наступление физических и нравственных страданий, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца торгового центра компенсации морального вреда. Решением суда иск прокурора удовлетворен, с владельца магазина взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в этом году в Мегионе родители отсудили рекордную сумму за травму ребенка, полученную в детском саду. 4-летняя девочка упала с лестничного марша при входе во время прогулки и ударилась головой. В суде было установлено, что вреда здоровью ребенка причинено не было. Однако с детского учреждения было взыскано полмиллиона рублей.


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