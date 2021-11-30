Президент США отказался считать омикрон-штамм ковида поводом для паники

Новый штамм коронавируса «омикрон» является поводом для беспокойства, но не для паники, заявил накануне американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции. Он отметил, что как только Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила омикрон-штамм новой угрозой, он запретил въезд в США из восьми африканских стран, в том числе из ЮАР.

Это позволило выиграть время, подчеркнул президент США, но рано или поздно омикрон-штамм появится в стране. Джо Байден призвал граждан активнее вакцинироваться и ревакцинироваться.

«У нас лучшие вакцины в мире, лучшая медицина, лучшие ученые. Мы узнаем больше [о коронавирусе] каждый новый день. Мы будем бороться с этим вариантом научными и грамотными методами без какого-либо хаоса и растерянности», — подчеркнул он.

Новый штамм коронавируса выявили в ЮАР, Ботсване и ряде других африканских стран. ВОЗ назвала эту мутацию вызывающей озабоченность и обозначила его греческой буквой «омикрон». Накануне сенатор Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже может быть завезен в Россию туристами, побывавшими в Египте.