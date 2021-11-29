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​«GameDev-станция» откроется в Тюменской области

Тюменских школьников обучат разработке игр

​«GameDev-станция» откроется в Тюменской области
Фото: pixabay.com

В Тюменской области скоро откроется «GameDev-станция» - система классов, цель которых развитие компетенций, необходимых для реализации потенциала в сфере разработки игр.

В классах школьников региона обучат 3D-дизайну и анимации для компьютерных игр, а также работе игровых движках Unity и Unreal Engine. Ожидается, что проект объединит не только школьников, которым интересно заниматься разработкой игр, но также профессионалов, экспертов и энтузиастов игровой индустрии региона.

«Школьников, заинтересованных разработкой игр, будут ждать в «GameDev-станции». Это новый масштабный проект по обучению школьников разработке игр, который создаст условия для дальнейшего роста кадрового потенциала игровой индустрии нашего региона, для привлечения крупных проектов в игровой отрасли, компьютерной анимации и визуализации данных», - рассказал заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.


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29 ноября в 17:36, просмотров: 33, комментариев: 0
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