Тюменцы стали больше покупать

По итогам девяти месяцев 2021 года в Тюменской области отмечается рост промышленного производства (108,1%), оборота розничной торговли (105,6%) и объема платных услуг (141%). Данные социально-экономического развития региона опубликованы на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

«Определяющее влияние на динамику промышленности оказывают обрабатывающие производства (115,8% к январю — сентябрю 2020 года). Продолжается реализация инвестиционных проектов, при этом наибольший объем инвестиций направлен в производственный сектор», - отметили в пресс-службе департамента экономики Тюменской области.

Также отмечается, что на 1 сентября 2019 года численность населения области составила 1 549,7 тысячи человек, увеличившись по сравнению с началом 2021 года на 6,3 тысячи человек.