В Тюменской области восстанавливается региональный экспорт

За девять месяцев 2021 года региональный экспорт в Тюменской области увеличился в 2,5 раза. Прирост показывают все товарные группы. Более 80 компаний Тюменской области заключили экспортные контракты. На экспорт пошло не только нефтегазовое оборудование, но и пищевые товары, металлическая мебель, каркасные дома, детские игрушки, питьевая вода, изделия из кости и многое другое. Большое внимание уделяется экспорту образовательных и IT-услуг.

Такие данные были озвучены во время экспортного совета с предпринимателями, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Директор департамента Антон Машуков отметил важность комплексного подхода в развитии экспортного потенциала региона, который заключается не только в комплексном сопровождении самих предприятий, но и в создании благоприятных условий для развития экспорта в целом. Для этого в Тюменской области внедряется утвержденный на федеральном уровне региональный экспортный стандарт. На сегодняшний день в области внедрены почти все инструменты стандарта, что является показателем исполнения в области национального проекта «Международная кооперация и экспорт».