Заболевший ковидом президент Чехии назначил премьера из стеклянного куба

Президент Чехии Милош Земан провел церемонию назначения нового премьер-министра республики, находясь в стеклянном кубе. Об этом сообщает «Чешское радио». Это было сделано ради безопасности участников церемонии, поскольку Земан болеет коронавирусом и должен находиться на изоляции.

По данным СМИ, церемония прошла в загородной резиденции президента Чехии во дворце Ланы, недалеко от Праги. С изолированным Земаном во время мероприятия могли общаться только по аудиосвязи.

Ранее сообщалось, что премьер-министром Чехии стал лидер победившей на парламентских выборах партийной коалиции «Вместе», председатель праволиберальной Гражданской демократической партии Петр Фиала.