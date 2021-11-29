Аналитики выяснили, как изменились реальные доходы жителей РФ

Почти на 20% по сравнению с допандемийным временем 2019 года сократились трудовые доходы россиян в некорпоративном секторе, на который приходится минимум 30% всех работающих жителей РФ. Такие расчеты представили эксперты НИУ ВШЭ в «Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года.

«Доходы в некорпоративном секторе после второго квартала 2021 года оказались на 18% ниже в реальном выражении, чем за второй квартал допандемийного 2019 года», — пишет со ссылкой на исследование РБК.

Некорпоративный сектор — это работники, которые имеют трудовой доход, но не являются наемными работниками: индивидуальные предприниматели, самозанятые, занятые неформально и занятые у частных лиц. Сокращение доходов в некорпоративном секторе, как считают в НИУ ВШЭ, тянет вниз доходы россиян, которые в целом стали увеличиваться благодаря росту зарплат у «бюджетников» и социальным выплатам. По итогам третьего квартала нынешнего года реальные располагаемые денежные доходы россиян увеличились на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании. В то же время отмечается, что увеличение денежных доходов россиян в третьем квартале нынешнего года во многом было связано с единовременными выплатами семьям с детьми и пенсионерам.

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