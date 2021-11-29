Губернатор Тюменской области принял участие в программе «Тузы» на «Эхе Москвы»

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в программе «Тузы» Алексея Венедиктова на «Эхе Москвы». Темами часового разговора стали пандемия, вакцинация, введение QR-кодов, туристический потенциал Тобольска, сохранение исторической памяти и многое другое.

«Отлично поговорили с главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым! Обсудили преимущества и недостатки системы QR-кодов, последствия пандемии, темпы вакцинации, туристический потенциал Тобольска, отношения отцов и детей и другие актуальные темы», - резюмировал глава региона на личной странице в социальной сети.

Александр Моор, в частности, высказался по поводу введения QR-кодов в общественном транспорте: «Понимаете, у человека есть альтернатива: сходить в торговый центр или сходить в маленький магазин купить себе продукты или даже одежду или обувь. То есть у него есть альтернатива. Альтернатива общественному транспорту? Ее нет. И поэтому надо понимать, что мы не можем людей поставить в такую ситуацию. Да, нужно людей стимулировать и заставлять носить маски, обрабатывать руки. Нужно, чтобы транспортные средства обрабатывались перед выходом на линию и после возвращения. То есть использовать те инструменты, чтобы минимизировать риск заражения в общественном транспорте. Но лишить людей возможности передвигаться… Нет альтернативы. Была бы альтернатива, наверное, можно было бы, а так».

Интервью Александра Моора опубликовано на сайте «Эха Москвы» и на странице губернатора во «ВКонтакте».