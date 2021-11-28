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Эксперты ВОЗ заявили, что нынешние ПЦР-тесты способны выявить омикрон-штамм ковида

Омикрон-штамм коронавируса может выявляться посредством ПЦР-тестирования

Эксперты ВОЗ заявили, что нынешние ПЦР-тесты способны выявить омикрон-штамм ковида
Фото: pixabay.com

Существующие ПЦР-тесты могут распознавать омикрон-штамм коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

В сообщении организации указано, что нынешние средства ПЦР-диагностики продолжают выявлять новый штамм, однако один из целевых генов вируса не удается обнаружить при использовании одного из распространенных методов тестирования. Однако это может применяться как маркер присутствия омикрон-штамма.

По словам экспертов, «при использовании такого подхода данный вариант выявлялся быстрее», чем это происходило при тестировании во время предыдущих вспышек инфекции. Этот факт может свидетельствовать о том, что омикрон-штамм «может иметь преимущество в плане роста».


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28 ноября в 11:29, просмотров: 1237, комментариев: 0
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