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​Обследуют всех нуждающихся: в Тобольске организовали круглосуточную работу рентгенологических кабинетов

Рентгенологические кабинеты больницы Тобольска перешли на круглосуточный режим работы

​Обследуют всех нуждающихся: в Тобольске организовали круглосуточную работу рентгенологических кабинетов
Фото: admtyumen.ru

Рентгенологическое отделение областной больницы № 3 Тобольска перешло на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить доступность исследований для всех нуждающихся. С приходом третьей волны коронавируса нагрузка на кабинеты рентгена и КТ заметно выросла.

«Если с января по июнь в одном кабинете КТ было проведено более шести тысяч исследований (почти половина — исследования органов грудной клетки), то с июля по сентябрь проведено уже почти 4,5 тысячи исследований», - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Сейчас отделение включает кабинет магнитно-резонансной томографии, два кабинета компьютерной томографии, а также рентгеновские, флюорографические и маммографические кабинеты и их мобильные модификации. «В рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения их оснастили новыми аппаратами для проведения исследований и комплектом вспомогательного оборудования. Кабинеты работают в круглосуточном режиме. Кроме того, специалисты проводят и выездную работу», - подчеркнули в департаменте.


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Сегодня в 18:22, просмотров: 278, комментариев: 0
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