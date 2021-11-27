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​«Родительский всеобуч» посвятили уходу за детьми с тяжелыми нарушениями

Тюменские специалисты учат родителей и волонтеров ухаживать за детьми с тяжелыми нарушениями развития

​«Родительский всеобуч» посвятили уходу за детьми с тяжелыми нарушениями
Фото: admtyumen.ru

Очередной цикл семинаров «Родительский всеобуч» посвятили уходу за особенными детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Экспертами выступили специалисты детского психоневрологического дома-интерната. Онлайн-обучение прошли более 80 специалистов, работающих с особыми детьми, их родных и близких, а также волонтеров, которые помогают таким семьям.

«Занятия в рамках «Родительского всеобуча» вели практикующие специалисты: эрготерапевт, сотрудник детского хосписа Ленинградской области Екатерина Карасева, врач-психотерапевт ООО «Семейный центр "Веста"» Анна Уразбахтина, ведущий психолог регионального центра «Семья» Анна Шерстобитова, дефектолог, специалист центра «Крылья Надежды» Ирина Мошкина. Видео цикла семинаров «Родительский всеобуч» находятся в открытом доступе на платформе «Youtube», ознакомиться с ними могут все желающие. Ссылки можно найти на сайте детского психоневрологического дома-интерната, раздел «Родителям», - сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 283, комментариев: 0
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