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​Нефтяники считают потери из-за нового варианта коронавируса

Новый вариант COVID-19 ударил по акциям Сургутнефтегаза

​Нефтяники считают потери из-за нового варианта коронавируса
Фото: pixabay.com

Нефтяной рынок упал более чем на пять процентов из-за сообщений о новом варианте коронавируса. Акции нефтяных компаний «Татнефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Лукойл» подешевели. Бумаги «Лукойла» оказались в числе лидеров падения 26 ноября, сообщает Forbes. По данным издания, руководитель и основной акционер Вагит Алекперов за день обеднел на один миллиард долларов.

Аналитики отмечают, что участники рынка «очень остро реагируют» на новые риски, связанные с коронавирусом, поскольку ухудшение эпидситуации и введение локдаунов может привести к низкому спросу на авиационное топливо и автомобильный бензин. Но, в то же время ожидают, что влияние нового варианта COVID-19 на рынок продлится долго. «Необходимо вспомнить, что подобные панические настроения редко длятся долго. Появление нового штамма могло бы и не оказать столь сильного влияния на рынки, если бы не повышенное внимание СМИ к этой теме. В моменте наблюдается излишне сильная реакция», — отметил эксперт «БКС Экспресса» Дмитрий Пучкарев.

Южноафриканский штамм новой коронавирусной инфекции варианта B.1.1.529 впервые выявлен в Ботсване и ЮАР. С 28 ноября Россия ограничивает въезд в страну для граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга, сообщил оперативный штаб.

По заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у нового штамма коронавируса «имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность». По предварительным данным, риск заражения этим вариантом является «повышенным».

Уточняется также, что новый штамм коронавируса В. 1.1.529 назван греческой буквой «омикрон».


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Сегодня в 16:23, просмотров: 462, комментариев: 0
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