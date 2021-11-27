Участок для выборов в парламент Киргизии будет работать в Сургуте до 20.00

В воскресенье, 28 ноября, в Сургуте будет работать избирательный участок для выборов в парламент Киргизии. Граждане страны смогут отдать свой голос с 8.00 до 20.00.

«На территории Сургута избирательный участок будет работать в канцелярии Посольства Киргизской Республики в РФ по адресу: Югорский тракт, дом 1. Помещение для голосования будет открыто для граждан Киргизии с 08.00 до 20.00», - сообщили в пресс-службе администрации города.

На консульском учете в Сургуте состоят более тысячи граждан Киргизии. Ожидается, что более 70 процентов из них примут участие в выборах на территории города. Ранее в Сургуте уже проходило голосование по выборам Президента Киргизской Республики, депутатов парламента, конституционный референдум.