Администрация Сургутского района продолжает расширять спектр организаций досуга для молодежи

В Русскинской (Сургутский район) открыли новый молодежный центр. Теперь подростки смогут собираться для игр в настолки, консоли, компьютер, лазертаг, пейнтбол, а также отправиться в виртуальную реальность с помощью специальных очков или научиться управлять беспилотниками.

«Сургутский район первый в Югре реализует комплекс мер по молодежной политике, в части создания инфраструктуры - центров для реализации отдельных направлений. Уникальным отличием этого молодёжного центра будет сосредоточение работы на патриотическом, военно-гражданском воспитании подростков и молодёжи. Это связано с тем, что у нас в районе 29 патриотических клубов и объединений, один из самых мощных в районе находится в Русскинской, а также 3 юнармейских отряда, которые занимают лидирующие позиции в округе», — прокомментировала заместитель главы муниципалитета Татьяна Османкина.

Отметим, что в Сургутском районе это уже второй подобный центр. Первый объект появился в поселке Высокий Мыс, третий до конца 2021 года откроют в Угуте. Администрация муниципалитета на этом останавливаться не будет, поэтому в ближайшему будущем еще четыре поселения пополняться такими же местами для молодежи. В 2023 году также планируется построить второй корпус центра в Русскинской, а в перспективе – многофункциональный комплекс.

«Что-то меняется у нас в сознании. Детвора не хочет чистить сама хоккейный корт, который открытый. Неплохо сделать его крытым. А там — устали ремонтировать здание спортивного зала. Надо бы и зал новый. И как-то в процессе беседы родилась идея: может это все совместить и построить большой такой центр, который бы объединил и молодежную резиденцию, и хоккейный корт крытый, и универсальный спортивный зал», — заключил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.