Главой Кондинского района стал Андрей Мухин

В Кондинском районе избран новый глава. Им стал 44-летний Андрей Мухин, который с 2015 года занимал должность заместителя главы муниципалитета. За него проголосовали 18 депутатов думы Кондинского района, против выступили двое.

Всего на конкурс заявились четыре кандидата, в том числе глава поселка ХМАО Александр Старжинский. Его поддержал один депутат.

Предыдущим главой Кондинского района был Анатолий Дубовик. Он покинул пост в сентябре в связи с избранием депутатом Думы ХМАО от партии «Единая Россия».

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