Минтруд готовит новую модель оценки уровня бедности в России

Минтруд внесет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии проект постановления правительства. Этот документ вводит дополнительный инструмент для оценки бедности в стране, пишет «Коммерсантъ».

Новый показатель будет учитывать уровень общей инфляции, а не только изменения потребительского минимума, и будет использоваться как целевой. Прожиточный минимум на основе медианного дохода останется базовым для расчета пособий.

В пресс-службе Минтруда отметили, что методика работы с двумя показателями для оценки бедности решит вопрос о сопоставимости данных до 2021 года и после и даст возможность оценивать показатель бедности в динамике. Кроме того, такая модель расчетов исключит ситуацию, когда уровень бедности растет по мере роста экономики и медианного дохода.

«Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум — для целей соцподдержки. Решение уязвимое, но единственно правильное из возможных», — отметила проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Лилия Овчарова.

В начале августа Росстат сообщил, что в России 17,7 млн человек имеют доход ниже уровня прожиточного минимума.