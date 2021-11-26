Общее число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 52 человек

В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, по предварительным данным, погибли 52 человека. Среди жертв - шестеро спасателей, которые спустились под землю за горняками. По числу жертв это крупнейшее ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.

Авария произошла рано утром 25 ноября. Из-за взрыва в вентиляционном штреке в шахте началось задымление на глубине 250 м. На момент взрыва под землей находились 285 человек, наружу смогли выбраться 239 шахтеров. В шахте остались 46 человек. До вечера 25 ноября было известно о гибели 11 из них, остальные 35 числились пропавшими без вести. По словам очевидцев, перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но шахтеров все равно заставили работать.

МЧС отправило под землю поисковые отряды. Вечером 25 ноября спасательную операцию в шахте приостановили до утра пятницы из-за высокой угрозы взрыва. Позже в администрации Беловского городского округа сообщили, что в результате аварии на шахте погибли 52 человека, то есть все пропавшие, включая спасателей.

Большинство тел погибших находятся в шахте. После стабилизации температуры и концентрации метана их поднимут на поверхность.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Проверку проводит прокуратура. Задержаны директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка. С ними проводятся следственные действия.

Авария на шахте в Кузбассе стала крупнейшим ЧП по числу жертв на российских шахтах за последние 11 лет. В мае 2010 года произошли взрывы на шахте «Распадская» в Кузбассе, тогда погиб 91 человек, напоминает «Газета.ру».