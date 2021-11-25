Россияне рассказали о самых желанных подарках от работодателя на Новый год

Деньги для россиян являются самым желанным подарком от работодателя на Новый год. Такой подарок хотели бы получить 34% работников российских компаний. Еще для 31% россиян хорошим подарком стали бы сертификаты в магазины или салоны красоты. Об этом следует из результатов онлайн-опроса сервиса «Зарплата.ру».

Самыми бесполезными подарками от работодателей россияне назвали сувениры (31% опрошенных) и сладости (26%), пишет ТАСС. Среди наиболее популярных корпоративных подарков, которые сотрудникам компаний доводится получать, оказались сладости и алкоголь (32%), сувениры (21%), подарочные сертификаты (19%), деньги (13%).

Согласно опросу, большинству (71%) россиян работодатели ежегодно дарят новогодние подарки. В 41% компаний также принято вручать подарки детям сотрудников - чаще всего они получают конфеты или билеты на новогодние мероприятия.

Опрос проводился среди 2 103 респондентов со всех регионов страны в период с 18 по 23 ноября