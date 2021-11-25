Губернатор Тюменской области Александр Моор выступает с обращением к жителям региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступает с ежегодным посланием к региональному парламенту и жителям Тюменской области. Прямая трансляция идет на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, официальном портале Тюменской областной думы, на личных страницах губернатора в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», а также на телеканале «Тюменское время» (21 кнопка на ТВ-пульте) и в его социальных сетях.

Александр Моор выступает с обращением уже в четвертый раз. «В 2020 году впервые послание проходило в онлайн-формате. И главные его посылы были связаны с мобилизацией, решениями и переменами, продиктованными влиянием пандемии. Речь шла о масштабном пакете мер поддержки деловой активности, снижении на уровне региона налогового бремени. Пристальное внимание во всех ежегодных обращениях губернатора к парламенту и жителям Тюменской области уделяется вопросам обратной связи с населением, учета мнения граждан, взаимодействию власти и общества», - напомнили в пресс-службе главы региона.