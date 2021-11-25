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Минздрав зарегистрировал COVID-вакцину для подростков

Минздрав РФ сообщил о регистрации вакцины против коронавируса «Спутник М»

Минздрав зарегистрировал COVID-вакцину для подростков
pixabay.com

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М», сообщили в пресс-службе ведомства. Данный препарат будет применяться для иммунизации детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Из сообщения Минздрава следует, что «по итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-КОВИД-Вак М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов» ведомство приняло решение о регистрации данной вакцины, пишет «Интерфакс».

«Спутник М», как и «Спутник V», состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Различие заключается в том, что вакцина для подростков в пять раз менее концентрирована, чем для взрослых.

Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а от 15 лет - только при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия, уточнили в Минздраве.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 148, комментариев: 0
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