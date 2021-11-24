Свыше 40% российских компаний не планируют повышать зарплаты сотрудникам до Нового года

Примерно 29% российских компаний планируют до конца года увеличить зарплаты сотрудников. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работу Superjob, который провел опрос среди тысячи работодателей из всех округов России. В прошлом году этот показатель был ниже – 21%. А вот в доковидном 2019 году повысить размер оплаты до Нового года намеревались 32% работодателей.

41% компаний не станет индексировать зарплаты подчиненных до конца 2021 года. В 2020 году таких было 51%, в 2019-м — 40%. Остальные 30% опрошенных затруднились с ответом на поставленный вопрос, пишут «Ведомости».

Большинство опрошенных работодателей (30%) заявили, что уже повышали зарплаты сотрудников в течение последних 6-12 месяцев. Еще 12% компаний увеличивали размер оплаты труда один или два года назад и 9% - более чем два года назад.

Из исследования также выяснилось, что 42% россиян, имеющих постоянное место работы, ожидают повышения зарплаты до конца 2021 года. 36% не считают, что им увеличат размер оплаты труда до Нового года.