Пьяный сотрудник СКР Тюмени на иномарке устроил ДТП с жертвами

В Тюмени сотрудник следственного комитета на иномарке сбил двух дорожных рабочих – оба мужчины погибли, передает РИА Новости. Инцидент произошел 23 ноября. По предварительным данный, водитель был пьян – во время проверки выявлено 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

«Вчера в 23.00 на улице Федюнинского, 54 в Тюмени автомобилем BMW сбиты двое дорожных рабочих. Предварительно, они переходили дорогу вне пешеходного перехода, производили какие-то работы. Скончались на месте ДТП», – приводит комментарий пресс-службы информационное агентство.

Отмечается, что после появления видеороликов с места происшествия в сети, где раскрыли личность виновника аварии, в региональном главке СК РФ данную информацию подтвердили. На данный момент заведено уголовное дело по статье 264.