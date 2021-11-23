16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8327   EUR  84,1718  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Казани задержали подростка за подготовку нападения на учебное заведение

ФСБ сообщила о предотвращении вооруженного нападения на учебное заведение в Казани

В Казани задержали подростка за подготовку нападения на учебное заведение
РИА Новости

В Казани задержан подросток, который, по данным ФСБ, планировал нападение с винтовкой на образовательное учреждение города.

«В Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение», - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Дома у подростка прошли обыски. У него изъяли пневматическую винтовку и средства связи, в которых нашли поисковые запросы о переделке этого оружия в боевое и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц.

По словам подростка, к совершению массового убийства его склонял в телеграме некий Ярослав Овсюк, проживающий на Украине, заявили в ЦОС.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Погибли семеро детей и двое взрослых, двадцать человек получили ранения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:32, просмотров: 190, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте ищут инвесторов для строительства нового парка аттракционов 1189
  2. ​Терпи до дома! 993
  3. Подросткам младше 14 лет вновь нельзя посещать ТЦ без взрослых 897
  4. В ХМАО под запрет попали пышные и выездные свадьбы 891
  5. ​Губернатор Югры попросила санврачей объяснить причины введения самоизоляции для непривитых в регионе 833
  6. ​Надежду Красноярову на посту вице-спикера думы Сургута заменит другой нефтяник 799
  7. ​«Уровень заболеваемости превышает среднеокружные показатели» 734
  8. ​Эксперты ЦБ проведут для жителей Югры семинар по защите от кибермошенников 714
  9. ​Уголовное дело о взятке в драмтеатре Сургута передано в суд 566
  10. Сургутян простимулируют выкупать жилье коммерческого найма выгодными условиями 544
  1. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 6158
  2. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 3841
  3. Почему отгудел поезд-ресторан 3493
  4. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 3238
  5. «Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве 3185
  6. В Нижневартовске откроются девять катков 2707
  7. В Нижневартовске пьяный мужчина убил знакомого из-за любви и выбросил труп в туалетную яму 2705
  8. ​В Нижневартовске в ДТП два человека получили травмы 2655
  9. Администрация Нижневартовска отказала антиваксерам в проведении митинга 2650
  10. ​Актировки близко: как будут учиться сургутские школьники в сильные холода 2622
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 12005
  2. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 9868
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 9857
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 9738
  5. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 9393
  6. ​Покуда жив-здоров... 8863
  7. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 8016
  8. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 7829
  9. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 7744
  10. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7688

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика