В Сургуте 53 рабочие группы ежедневно убирают снег в парках и скверах

В Сургуте 53 рабочие группы ежедневно убирают снег на детских и спортивных площадках. Бригады используют как средства малой механизации – снегоуборочные машины со шнеками и воздуходувы, так и обычные лопаты и метлы.

«Сейчас самая горячая пора, потому что снегопад идет практически каждый день. У нас 11 территорий общего пользования – парки, скверы, в которых оборудовано 25 площадок, как со спортивным оборудованием, так и с детским игровым. Всего это более 250 элементов», – рассказала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» Ирина Николаенко. Также она добавила, что бригады работают вместе с мастером, который контролирует и организовывает их деятельность.

Временные снежные кучи, собранные во время уборки, находятся на территории не более трех дней, после их увозят на полигон. Если жители города заметили, что площадку нерегулярно очищают, они могут позвонить по номеру телефона лесопаркового хозяйства, который указан на общественном объекте.