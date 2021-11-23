Японские ученые заявили о «самоликвидации» дельта-штамма COVID-19

В Японии заявили о «самоликвидации» дельта-штамма коронавируса. В течение трех месяцев страная била рекорды суточной заболеваемости - число заболевших достигало 26 тысяч. Однако в последние дни количество новых случаев заражения не превышало 200.

С версией о том, что заболеваемость коронавирусом в стране снизилась после «самоликвидации» дельта-штамма, выступил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ в беседе с изданием Japan Times. По его мнению, дельта-штамм в Японии быстро передавался и вытеснял другие варианты. Со временем в нем накапливались мутации, сделав вирус бракованным и неспособным производить собственные копии. «С учетом того факта, что число новых случаев не растет, мы полагаем, что в какой-то момент путем этих мутаций он направил себя прямо по пути к естественной самоликвидации», – сказал Иноуэ.

Также, по словам ученых, заболеваемость в Японии могла снизиться благодаря высоким показателям вакцинации и соблюдению мер по защите от инфекции.