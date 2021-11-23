Лянторская школа представила лучшую программу лагеря труда и отдыха для подростков

Программа лагеря труда и отдыха для подростков «Поколение NEXT» на базе Лянторской школы № 3 стала лучшей в Югре

Об этом рассказал директор образовательного учреждения Алексей Луценко, представляющий интересы лянторцев в Думе Сургутского района. В окружном конкурсе «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» школа участвовала впервые. Мероприятие проходит третий год подряд, его цель – выявить лучшие практики организации детского отдыха и оздоровления, удовлетворение потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе.

Проект лянторской школы охватил 30 подростков от 14 до 17 лет. Программу разработала учитель-дефектолог Наталья Владимировна Дмитриева. Основная задача в работе с детьми была направлена на профориентацию. С молодёжью работал психолог, помогая с помощью теста определиться с будущей профессией. Примечательно, что по результатам опроса большая часть подростков ассоциировала своё будущее с занятием, которое предполагает общение с людьми.

За время, проведённое в лагере, ребята научились работать в команде, сделали немало полезных дел, в том числе, озеленили территорию школы № 3, очистили берег городского пруда. Все мероприятия программы был разработаны с учётом эпидобстановки.

Такие точечные проекты, считает директор школы № 3, депутат Думы района Алексей Луценко, способствуют вкладу в общее дело по развитию молодёжной политики в Сургутском районе.

Это ещё не все победы Сургутского района в конкурсе. Как сообщает районная газета «Вестник», в номинации «Программа детских лагерей с дневным пребыванием детей» третье место заняла Локосовская средняя школа-детский сад имени З.Т. Скутина. Их проект называется «Тайны Вселенной».

Отмечается, что Сургутский район третий год подряд является победителем окружного конкурса. Год назад лучшей в округе была признана программа лагеря с дневным пребыванием детей на базе Солнечной школы № 1 в онлайн-формате «Лето с РДШ».