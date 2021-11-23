Эксперты заявили об окончании четвертой волны COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России снижается вторую неделю подряд. Об этом говорят число выявляемых случаев инфекции и данные ПЦР-тестов. Однако, по мнению экспертов, из-за низкого уровня коллективного иммунитета вирус продолжит циркулировать, и новая волна может начаться уже в декабре, пишет «Коммерсантъ».

В понедельник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 35 681 случае заражения за сутки. Это минимальное количество заболевших с 24 октября. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, за прошлую неделю число выявляемых случаев сократилось на 2,5%.

Об «уходе» четвертой волны говорят и данные ПЦР-тестирования. По подсчетам центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, количество положительных проб в среднем по России в период с 15 по 22 ноября упало до 6%. Неделей ранее положительными были 11% всех тестов, в период с 1 по 7 ноября — 13%.

Четвертая волна длилась порядка 6–8 недель и, по оценке экспертов, стала одной из самых жестких. Расслабляться рано, подчеркивают специалисты. По словам молекулярного биолога, научного сотрудника МГУ Сергея Харитонова, более важным показателем является количество новых смертей в день. В последние дни в России ежесуточно выявляется свыше 1 200 летальных случаев. Эксперт объясняет это низким уровнем коллективного иммунитета и приводит в пример страны, где привиты более 80% населения: «В Великобритании в прошлый подъем заболеваемости было по 40–50 тыс. новых случаев в день, но при этом на пике умирали 100 человек в сутки, то есть в десять раз меньше, чем у нас».

По мнению доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ивана Коновалова, уже в декабре – январе в России может начаться пятая волна COVID-19, которая сейчас накрыла европейские страны. В ситуации, когда большая часть людей не вакцинирована, не болела ранее или болела в легкой форме, следует ожидать, что инфекция продолжит активно циркулировать, подчеркнул эксперт.