В тюменском департаменте соцразвития рассказали, как взять на прокат инвалидную коляску

В 2021 году 250 человек воспользовались прокатом технических средств реабилитации. Люди брали в пользование кресла-коляски для инвалидов, трости, опорные костыли, ходунки-опоры, функциональные механические кровати и другие жизненно важные реабилитационные средства.

«Техсредства выдаются во временное пользование на период реабилитации и адаптации. Поэтому для их получения потребуется заявление человека или его законного представителя, к которому прилагаются определенные личные документы (удостоверяющие личность, СНИЛС, ИНН), документы, подтверждающие необходимость ТСР (справка врача, медико-социальной экспертизы), документы, подтверждающие полномочия законного представителя. После чего между ТООО ВОИ и получателем (законным представителем) заключается договор, в соответствии с которым и выдается необходимое техническое средство. Срок действия договора безвозмездного пользование ТСР не более шести месяцев. Средства реабилитации до дома заказчика доставляет автомобиль службы проката», - рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Мобильная служба проката технических средств реабилитации (ТСР) работает на базе Тюменской областной организации инвалидов (ВОИ). Служба создана с использованием средств Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Подать заявку можно на сайте или через Единый диспетчерский центр по тел.: (958)2559186, (958)2559197, (3452) 56-89-40 (доб. 1), почта: tsr@voi-72.ru. Также можно обратиться в Мобильную службу по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84/2, Салон-магазин. Понедельник — пятница с 09.00 до 17.00.

Мобильная служба проката ТСР работает в 26 пунктах выдачи в муниципальных образованиях Тюменской области. За получением услуги можно обратиться в местные организации ВОИ к председателям организаций. Полный перечень ТСР на официальном сайте ТООО ВОИ в разделе http://shop.voi-72.ru.