Тюменские преподаватели победили во Всероссийском конкурсе «Золотые имена высшей школы»

Преподаватели Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета победили во Всероссийском конкурсе «Золотые имена высшей школы». Торжественная церемония награждения состоялась 19 ноября 2021 года в Центральном доме учёных в Москве.

«Ежегодно в список победителей входят учёные Тюменских университетов. В этом году в Книгу почёта «Золотые имена высшей школы» за вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, профессиональную ориентацию детей и молодёжи внесены имена: Евгения Колунина, кандидата биологических наук, доцента Тюменского государственного университета, Ольги Драгич, профессора кафедры физической культуры и спорта Тюменского индустриального университета», - рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

На конкурсе «Золотые имена высшей школы» выбирают самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава, которые имеют личный успех, достижения и инновационные практики для повышения качества высшего образования. Все победители будут занесены в Книгу почёта преподавателей вузов Российской Федерации 2021 года, экземпляры которой будут переданы в библиотеки образовательных организаций.