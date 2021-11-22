Молодые исследователи поборются за приз в полмиллиона рублей

В Тюмени 24 и 25 ноября в онлайн-формате состоится финал конкурса научно-технических и инновационных проектов «УМНИК». Молодые исследователи будут бороться за грант от Фонда содействия инновациям в размере 500 000 рублей на выполнение научно-исследовательских работ.

«Участие в конкурсе «УМНИК» для молодых ученых открывает широкие перспективы, позволяет быстро познакомиться с правилами, по которым живет сфера развития инноваций, а также приобрести и развить большое количество навыков, необходимых для эффективного управления научно-технологическим стартапом», – прокомментировал представитель Фонда содействия инновациям в Тюменской области Александр Сакевич.

В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области напомнили, что в регионе программа «УМНИК» реализуется с 2010 года. За это время Фонд содействия инновациям поддержал 373 научно-технических новаций молодых ученых на общую сумму более 162 миллионов рублей.

В этом году на конкурс заявили 112 коммерчески ориентированных научных проектов. В финал конкурса прошли 83 проекта. Самым популярным направлением проектной деятельности среди участников стали биотехнологии, на него подано 27 заявок. Второе место — цифровые технологии — 17 заявок.