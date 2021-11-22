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​В домах одиноких пожилых тюменцев устанавливают дымоизвещатели

Как стать участником социального проекта #BEZПожара

​В домах одиноких пожилых тюменцев устанавливают дымоизвещатели
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени благотворительный фонд «Старшее поколение» и региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации реализуют социальный проект #BEZПожара. Специально подготовленные добровольцы на безвозмездной основе устанавливают в домах и квартирах одиноких пожилых жителей областной столицы дымоизвещатели, чтобы предупредить случайные возгорания. С 2018 года установлено свыше 4000 пожарных датчиков.

«Во время рейдов команду проекта сопровождают и «Бабушки особого назначения». К делу они подходят ответственно: доводят до людей элементарные правила соблюдения пожарной безопасности, проводят инструктажи и беседы на противопожарную тематику, дают важные рекомендации, помогая помнить об ответственности за свои действия. Кроме того, волонтеры 55+ вручают информационные профилактические памятки, специально адаптированные для людей старшего возраста. Все материалы разработаны с учетом рекомендаций экспертов», - рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Оставить заявку на бесплатную установку датчика, а также сообщить о людях, которым необходим противопожарный прибор, можно по телефонам (3452) 30-39-59, 51-77-05.

Также тюменцы, коллективы предприятий и организаций, желающие поддержать добрый проект и присоединиться к его участию, могут сделать это посредством:
- передачи автономных дымовых пожарных извещателей через пункт приема по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1 (кабинет №4, пн.-пт. 08:00–16:30);
- перевода целевого пожертвования на благотворительный счет Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение»: ИНН: 7204195128; КПП: 720301001 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч. 40703810767100036764; БИК 047102651; к/сч. 30101810800000000651 (назначение платежа: благотворительное пожертвование на реализацию проекта Социальный проект «#BEZпожара», в графе «Получатель» необходимо указывать полное наименование организации).

Стоит отметить, что проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».


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22 ноября в 17:47, просмотров: 108, комментариев: 0
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