В Советском вынесен приговор по делу о гибели журналистки под колесами автомобиля

В Советском районе суд вынес приговор водителю, который насмерть сбил главного редактора газеты «Первая Советская» Олесю Шарнину. Мужчина получил реальный срок. Супруг погибшей журналистки, оставшийся один с тремя детьми, не согласен с наказанием. По его мнению, срок слишком мал, пишет ugra-news.ru.

Резонансное ДТП произошло 1 августа в Советском. 29-летний гражданин Азербайджана Эльвин Юсифли, имеющий вид на жительство в РФ, сбил насмерть 38-летнюю Олесю Шарнину. В момент аварии мужчина, у которого не было водительских прав, находился под воздействием наркотиков. Он совершал обгон и выехал на тротуар, где находилась журналистка.

Суд приговорил Юсифли к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда супругу потерпевшей Андрею Шарнину и трем несовершеннолетним детям в размере 2,8 млн руб., издержки на адвоката и часть издержек на погребение.

По словам мужа Олеси Шарниной, приговор оказался слишком мягким. «У нас разрушена семья, дети лишились мамы, младший сын до сих пор ее ждет каждый день. Водитель был под наркотиками, это самое отягчающее обстоятельство», — сказал мужчина изданию.