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Россияне рискуют остаться без красной икры на Новый год

Цены на красную икру в России достигли исторического максимума

Россияне рискуют остаться без красной икры на Новый год
pixabay.com

В октябре 2021 года средняя цена лососевой икры в рознице впервые превысила отметку 5 тыс. руб. за 1 кг, пишет со ссылкой на данные Росстата РБК. До такого уровня цены на икру не поднимались за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. За 20 лет главный новогодний деликатес подорожал в 7,5 раза - в октябре 2000 года 1 кг красной икры стоил в рознице 675,2 руб.

Цены выросли вопреки увеличившейся добыче лососевых, которые дают красную икру, отмечает издание. Росрыболовство прогнозировало, что в конце лета и осенью после начала лососевой путины цены на икру будут снижаться.

«В этом году мы поймали достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тыс. т, в прошлом — около 300 тыс. т. То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», — говорил в начале сентября в интервью глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Подорожала в рознице и красная рыба. Цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16%, до 845,3 руб.

Продолжающийся рост розничных цен на красную икру в Росрыболовстве объясняют ажиотажем, которые создают спекулянты перед новогодними праздниками.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 151, комментариев: 0
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