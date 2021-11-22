Граждане РФ назвали размер достойной пенсии

Россияне в среднем по стране хотели бы получать пенсию в размере 43 тыс. руб. Это на 8% выше, чем в прошлом году, следует из исследования портала Superjob. При этом опрошенные младше 24 лет назвали достойной пенсию в 35,8 тыс. руб., а респонденты старше 45 лет — 45 тыс. руб., пишет РБК.

Исследование также показало, что 28% опрошенных намерены продолжать работать после достижения пенсионного возраста и жить на зарплату. 24% россиян намерены жить на пенсию, 14% — на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов. Еще 7% опрошенных назвали другие источники дохода, в том числе деньги от сдачи жилья в аренду, дивиденды и т.д. В 2009 г. более 30% планировали жить на сбережения, а на пенсию от государства рассчитывали 7% опрошенных, уточняет издание.

Страховые пенсии индексируются каждый год 1 января. Исключение составляют выплаты работающим пенсионерам. На 1 января 2021 года средний размер пенсии в России составлял 15 744 руб. В 2022 году эта сумма вырастет до 18 251 руб.