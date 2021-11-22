Умерла актриса Нина Русланова

Народная артистка России Нина Русланова умерла от коронавируса. Причину смерти со ссылкой на собственные источники сообщает «Пятый канал».

Нину Русланову госпитализировали 11 ноября с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. О ее смерти сообщил директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

Нина Русланова начала сниматься в кино в 1967 году. На ее счету почти 150 кинолент. Популярность актрисе принесла роль председателя колхоза Марьи Вороновой, убитой бандитами, в телесериале «Тени исчезают в полночь».

Актрисе 5 декабря исполнилось бы 76 лет.