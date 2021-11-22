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​Состояние нормальное: президент поставил еще одну прививку от ковида

Владимир Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»

​Состояние нормальное: президент поставил еще одну прививку от ковида
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт». Об этом он рассказал на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

«Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — «Спутником Лайт». Это называется ревакцинация <…> Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально», - цитирует президента РИА «Новости».

Кроме того, Владимир Путин вызвался стать добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от SARS-CoV-2.

Напомним, вакцина «Спутник Лайт» используется для ревакцинации, однако в Югре препарата нет, его поставки ожидаются. Заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов объяснил, что отсутствие поставок связано с производственными мощностями: «Спутник Лайт» производится в меньшем количестве, чем «Спутника V».


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Сегодня в 09:37, просмотров: 258, комментариев: 0
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