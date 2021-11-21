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38% россиян собираются остаться дома в новогодние праздники

Только 1 из 100 россиян планирует праздновать Новый год за рубежом

38% россиян собираются остаться дома в новогодние праздники
Фото: pixabay.com

Только 1 из 100 россиян проведет за границей новогодние каникулы. 38% жителей страны останутся дома, 19% – будут работать, 6% большую часть праздников собираются ходить в гости, 5% на даче, а 2% отправятся в путешествие по России. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob.

«Чем старше россияне, тем чаще они делились планами провести новогодние каникулы дома: 34% среди опрошенных до 34 лет и 41% тех, кто старше 45 лет. Работать на праздниках мужчины будут чаще женщин (22 и 16% соответственно). Больше всего же тех, кто будет занят на службе во время январских каникул, — среди опрошенных с доходом от 80 тысяч в месяц (29%)», – комментирует пресс-центр сервиса.

Отмечается, что по сравнению с доковидным периодом, работать в период каникул будет достаточно много россиян (19%), больше было только в прошлом году (24%). А число тех, кто решил путешествовать, наоборот уменьшилось в 2-2,5 раза.


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21 ноября в 13:32, просмотров: 957, комментариев: 0
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