С понедельника в Нижневартовске изменится режим работы светофоров

В Нижневартовске с понедельника, 22 ноября, изменится режим работы светофоров на перекрестках улиц Интернациональной и Дзержинского, а также улицы 60 лет Октября и проспекта Победы. Количество отдельных фаз сигнализации сократят с пяти до трех.

«Если сейчас движение автотранспорта настроено таким образом, что на каждый поток выделяется отдельная фаза, то с понедельника благодаря внесенным изменениям пропускная способность на данных перекрестках должна будет увеличиться, а значит сократится время ожидания разрешающего сигнала светофора. Напомним, ранее на данном перекрестке было зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В связи с чем было принято решение разграничивать транспортные потоки, чтобы минимизировать риск возникновения аварий. Сейчас контролировать дорожное движение на данном участке будет система видеонаблюдения, которая уже установлена и начала свою работу», - сообщили в пресс-службе администрации города.