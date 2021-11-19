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Студенты IT-специальностей готовы променять Россию на США и Великобританию

Аналитики оценили число желающих уехать из России студентов-айтишников

Студенты IT-специальностей готовы променять Россию на США и Великобританию
pixabay.com

53% студентов IT-специальностей хотели бы уехать из России. Об этом следует из данных исследования образовательной платформы GeekBrains.

Из тех, кто хотел бы покинуть Россию, эмигрировать в США хотели бы 25%, в Великобританию – 7%, в Германию – 6%, в Канаду – 5%, в другие страны – 23%. Еще 34% опрошенных затруднились назвать страну, пишет РБК.

Большинство студентов хотели бы уехать из России ради более высокого уровня жизни в других странах – такую причину назвали 35% респондентов. Еще 19% хотели бы переехать, так как в других странах у них живут родственники, друзья или знакомые. Популярными причинами для переезда также оказались возможности для карьерного развития (17%) и высокий уровень зарплат (13%).

Исследование проводилось в ноябре. В нем приняли участие более 5 тыс. студентов, обучающихся по IT-специальностям и проживающих в различных городах России.

Ежегодный дефицит квалифицированных кадров в российской IT-индустрии составляет от 500 тыс. до 1 млн человек, сообщило Минцифры в начале года. Средняя зарплата IT-специалистов в стране в первом полугодии выросла, по данным «Хабр Карьера», на 6,2% по сравнению со вторым полугодием 2020-го и составила 120 тыс. руб. В Москве зарплата айтишников выше – 160 тыс. руб., в Петербурге – 135 тыс. руб.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 104, комментариев: 0
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