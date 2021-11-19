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Каждый пятый россиянин ожидает, что жить станет хуже

Свыше двух третей жителей России недовольны своим финансовым положением

Каждый пятый россиянин ожидает, что жить станет хуже
pixabay.com

Более двух третей жителей РФ (69%) испытывают финансовые трудности. Чаще всего на нехватку денег жалуются люди 51-65 лет и жители сел. Удовлетворены своим финансовым положением 29% россиян. Об этом следует из результатов опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Ситуация 2021 года мало отличается от прошлогодней — в 2020 году о материальных сложностях заявляли 66% жителей страны, пишет РБК. Зато оптимизма у россиян добавилось. Согласно опросу, каждый четвертый респондент (24%) ожидает улучшения своего материального положения, тогда как весной 2020 года только 10% опрошенных полагали, что положение изменится в лучшую стороны.

Каждый пятый россиянин (21%) ожидает негативных изменений в 2021 году. Еще 44% респондентов считают, что их финансовое положение не изменится. Эксперты отмечают, что чем моложе респонденты, тем они оптимистичнее смотрят на будущее. Доля ожидающих улучшений россиян снижается с возрастом — с 50% среди тех, кому от 18 до 30 лет, до 11% среди людей старше 65 лет.

Опрос проводился среди городского и сельского населения старше 18 лет в формате личного интервью в июне 2021 года, в исследовании приняли участие более 2 тыс. человек.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 119, комментариев: 0
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