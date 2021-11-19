Состояние Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре, оценивается как тяжелое

Российская певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в собственной квартире в Москве. Возгорание произошло в доме на Ратной улице, где у артистки двухуровневая квартира, сообщают СМИ. В квартире находились сама певица, ее родители и дочь.

По предварительным данным, возгорание возникло в спальне певицы на втором уровне. Чтобы спасти женщину, пожарные взломали дверь в помещение. Пострадавшую вынесли из дома и передали медикам.

Врачи оценивают состояние Марины Хлебниковой как тяжелое. Ее подключили к аппарату ИВЛ, а позже ввели в медикаментозную кому. Певица получила 50% ожогов тела, пострадали тело, лицо, ноги и верхние дыхательные пути, пишет «Лента.ру».

По одной из версий, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Озвучена в СМИ и другая версия – замыкание электропроводки.