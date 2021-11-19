Автора книг о Гарри Поттере не пригласили на съемки спецэпизода в честь 20-летия франшизы после обвинений в трансфобии

Британская писательница и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг не вошла в число участников специального эпизода «Возвращение в Хогвартс», который приурочен к 20-летию выхода первого фильма о юном волшебнике.

Спецвыпуск посвящен созданию франшизы, главным героям и съемочной группе. В нем появятся артисты, снявшиеся в фильмах про Гарри Поттера — Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон и другие. Сама Роулинг появится лишь в архивных кадрах, пишет The Hollywood Reporter. По данным издания, это связано с обвинениями писательницы в трансфобии.

Летом прошлого года Джоан Роулинг написала статью, где выразила беспокойство из-за растущего числа девушек, решившихся на трансгендерный переход. После этого писательницу раскритиковали ЛГБТ-активисты и актеры фильмов про Гарри Поттера, включая Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон. В ответ на критику Роулинг заявила, что не имеет ничего против трансгендерных персон.

Съемки спецэпизода к 20-летию франшизы стартуют в конце ноября в Лондоне. Зрители смогут увидеть его 1 января 2022 года.