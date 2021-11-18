Миллиардер рекомендовал россиянам обеспечить себе старость с помощью «пенсионных однушек»

Российский миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов посоветовал россиянам приобретать «пенсионные однушки». По его мнению, сдача такого жилья в аренду позволит «выжить на пенсии». Об этом миллиардер заявил в интервью порталу BN.ru.

Отвечая на вопрос об инвестиционном потенциале недвижимости, Александр Шарапов отметил, что квартира, «особенно пенсионная однушка», легко сдается в аренду. «Когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду, - пояснил предприниматель. - Просто по-другому на пенсию в России тяжело накопить, а сами пенсии невысоки».

Он также отметил, что приобретение квартир для сдачи в аренду – популярный инструмент не только в России, но и в Китае, Индии и Бразилии, «где слабо развиты и фондовые рынки, и страхование жизни». «Все то же самое: квартира покупается для того, чтобы накопить и как-то обеспечить себе старость», - заключил миллиардер.