В ГИБДД назвали самый опасный день для российских водителей

В ГИБДД назвали самый опасный день и самый опасный период времени на дорогах. По данным ведомства, особую осторожность водителям следует соблюдать по пятницам с 17.00 до 20.00 часов. Именно в это время в России происходит больше всего аварий.

За девять месяцев 2021 года на пятницу пришлось 17,3 тыс. аварий, пишет РБК. В прошлом году этот день недели в ГИБДД также признали самым аварийным.

Самым безопасным, по данным автоинспекторов, оказался промежуток с часа ночи до семи часов утра, а день недели – суббота. За девять месяцев в субботы произошло 14,5 тыс. ДТП.

Всего с начала текущего года в стране случилось свыше 109 тыс. аварий. В них погибли более 12 тыс. человек, уточнили в ГИБДД. Больше всего ДТП зафиксировано в августе – свыше 13,5 тыс., меньше всего в феврале – порядка 8 тыс.