Минздрав сократил срок действия QR-кодов для вакцинированных россиян, заболевших COVID-19

QR-код для россиян, которые вакцинировались от коронавируса, но заболели, будет действовать полгода после перенесенного COVID-19. Это следует из приказа Министерства здравоохранения РФ, который утверждает форму сертификата вакцинации от COVID-19.

В документе говорится, что при наличии информации о перенесенной болезни и сертификата о вакцинации будет учитываться «более поздняя дата наступления события».

Напомним, что сертификат о вакцинации действует в течение года, а после перенесенного заболевания код выдается только на полгода. Таким образом, если человек привился, а потом заболел, сертификат о прививке аннулируется.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты, которые на федеральном уровне устанавливают новые требования в QR-кодам. Согласно документам, предъявление QR-кодов станет обязательным в общественных местах, самолетах и поездах. Кроме того, после 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом от вакцинации.