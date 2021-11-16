Россияне смогут улететь в Аргентину, Бангладеш, Бразилию, Коста-Рику и Монголию

Россия снимает с 1 декабря ограничения на авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, с декабря снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар, а также увеличиваются рейсы в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам.

С 12 декабря возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки.

По данным оперштаба, продлевается приостановка авиасообщения с Танзанией, введенная в апреле. Ожидалось, что сообщение будет остановлено до 1 ноября.

Ранее Россия восстановила на взаимной основе регулярное авиасообщение с девятью странами - Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией. Также Россия сняла ограничения на перелеты в ОАЭ, Австрию, Швейцарию и Финляндию и на регулярные и чартерные полеты в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также увеличилось количество регулярных рейсов в 12 стран: Албанию, Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию и Францию, Северную Македонию и Венесуэлу, на Мальту и Мальдивы.