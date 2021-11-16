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Роспотребнадзор усложнил жизнь непривитым от коронавируса россиянам

Главный санврач России Попова продлила действие правил профилактики COVID-19 до 2024 года

Роспотребнадзор усложнил жизнь непривитым от коронавируса россиянам
"Российская газета"

Руководитель Роспотребнадзора в России Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой коронавирусной инфекции до 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что вакцинированные или переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев не будут находиться на двухнедельном карантине в случае контакта с заболевшим COVID-19.

В то же время россияне, которые не сделали прививку и не переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, должны 14 дней провести дома в случае контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

«Лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания)», - уточняется в документе.

Также Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19. Они не должны превышать 24 часов с момента отбора.

Документ вступает в законную силу с 17 ноября 2021 года.


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Сегодня в 16:01, просмотров: 368, комментариев: 2
Комментарии:
Александр
не нравится
Сегодня в 17:31
Человек с прививкой имеет высокие шансы заразиться,и ходить заражать других на законных основаниях, зная при этом, что был контакт с ковидом. Отличная логика. Как скамейки в парке убирали.
Аванес Александр
не нравится
Сегодня в 18:17
Плюсанул,но скамейки правильно убрали с мангалами, срали и бухали, это не дело в общественном месте. А так есть простое решение, расстрелять всех кто без кода, не церемонясь. и тех кто с кодом тоже, особенно старых и некрасивых. Депутаты поддержат. Особенно Завальный, он физически по другому не сможет. Фамилия такой.
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