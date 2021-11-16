Свыше 3 тысяч переписчиков заразились COVID-19 во время проведения Всероссийской переписи населения

Около 5 тыс. переписчиков заболели во время проведения Всероссийской переписи населения. Из них свыше 3 тысяч человек заразились коронавирусом, сообщил глава Росстата Павел Малков.

«Всего заболели около пяти тыс. переписчиков из 314 тыс., которые работали. Из них порядка трех тыс. с ковидом. В текущей ситуации сложно было рассчитывать, что не заболеет ни один переписчик», - сказал Малков накануне в ходе пресс-конференции.

Также за все время проведения переписи населения было зафиксировано порядка 140 происшествий с участием переписчиков. «Где-то это укусы собак, где-то агрессивные действия, где-то даже хищение имущества. И восемь падений с травмами. Эти люди получат страховки», - уточнил глава Росстата.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября. Итоги первого этапа переписи будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.