Россиянам не стоит ждать новогодних распродаж автомобилей – у дилеров пустые склады

Привычных новогодних распродаж автомобилей в России в этом году не ожидается. Причина - дефицит комплектующих и практически пустые склады дилеров, пишет «Российская газета».

«Спрос по-прежнему превышает предложение, поэтому удачное время для покупки машины предугадать сложно. Лучше сделать это в ноябре-декабре, не дожидаясь повышения цен с нового года», — сообщил изданию генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его словам, в начале 2022 года ожидается подорожание новых автомобилей на 3-10% в зависимости от модели и комплектации.

Российский авторынок падает четвертый месяц подряд. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре россияне купили 126,2 тыс. автомобилей - на 18% меньше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что дефицит новых iPhone в России достиг 80%. Представители сетей сообщают, что за три недели магазины получают столько iPhone 13 и 13Pro, сколько продают за неделю.